بالصور...الملكة رانيا تلتقي سيدة تركيا الأولى والأخيرة تشكرها باللغة "العربية"

التقت الملكة رانيا العبد الله اليوم السبت عقيلة الرئيس التركي أمينة أردوغان التي تشارك في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

واصطحبت الملكة سيدة تركيا الأولى إلى صالة عرض المنتجات الحرفية لمؤسسة نهر الأردن في عبدون، وأطلعتها على منتجات السيدات الأردنيات وما تتميز به تلك المعروضات من محاكاتها للتراث الأردني وتصاميمها العصرية، كما نقلت وكالة "بترا".

​

وتناولت الملكة رانيا وضيفتها السيدة أردوغان طعام الغداء في مطعم "دايمة" بصالة عرض المنتجات الحرفية لمؤسسة نهر الأردن.

ومن جهتها فقد عبرت أردوغان على حسابها في انستغرام عن شكرها الجزيل للأميرة على دعوتها اللطيفة وحديثها الشيق.

التقيت الملكة رانيا @QueenRania عقيلة العاهل الأردني وتجولنا في معرض الحرف اليدوية. أقدم لها شكري الجريل على دعوتها اللطيفة وحديثها الشيّق. pic.twitter.com/M8Q935DEnH — Emine Erdoğan (@EmineErdogan) April 6, 2019

وكان ملك الأردن عبد الله الثاني افتتح المنتدى الاقتصادي العالمي في دورته العاشرة، صباح اليوم السبت، في منطقة البحر الميت، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس، بالإضافة إلى عدد من رؤساء، ورؤساء حكومات ووزراء العديد من دول العالم.