البرلمان الجزائري ينعقد الثلاثاء المقبل لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية

ينعقد البرلمان بغرفتيه، الثلاثاء المقبل، للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية، حسبما ذكرت وسائل إعلام جزائرية.

الجزائر — سبوتنيك. وقالت قناة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، إن "اللجنة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، تعقد غدا الأحد اجتماعا لتحديد موعد الجلسة العامة إثبات شغور منصب الرئيس".

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🔴🔴اجتماع #البرلمان للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية هذا الثلاثاء



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⬇⬇⬇https://t.co/XLHqynY7ai — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) April 6, 2019

يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من منصب رئيس البلاد الثلاثاء الماضي، بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة ضد حكمه انطلقت في 22 شباط/فبراير الماضي، تبعها إقرار المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، بشغور منصب رئيس الجمهورية.

ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.