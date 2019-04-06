البرلمان الجزائري ينعقد الثلاثاء المقبل لإثبات شغور منصب رئيس الجمهورية

الجزائر — سبوتنيك. وقالت قناة "النهار" الجزائرية، اليوم السبت، إن "اللجنة المشتركة للبرلمان بغرفتيه، تعقد غدا الأحد اجتماعا لتحديد موعد الجلسة العامة إثبات شغور منصب الرئيس".
#هــام l #الجزائر— Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) April 6, 2019
🔴🔴اجتماع #البرلمان للمصادقة على إثبات الشغور النهائي لمنصب رئيس الجمهورية هذا الثلاثاء
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يذكر أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة أعلن استقالته من منصب رئيس البلاد الثلاثاء الماضي، بعد موجة من الاحتجاجات الواسعة ضد حكمه انطلقت في 22 شباط/فبراير الماضي، تبعها إقرار المجلس الدستوري الجزائري، يوم الأربعاء، بشغور منصب رئيس الجمهورية.
ويعاني بوتفليقة (81 عاما) منذ نيسان/أبريل 2013 وعكة صحية وجلطة دماغية ألمت به جعلته غير قادر على السير أو الظهور في معظم المناسبات السياسية.
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