داخلية حكومة الوفاق الليبية تطلب أسماء المتعاونين مع "الجماعات المسلحة غير الشرعية"

طالبت وزارة الداخلية لحكومة الوفاق الوطني الليبية، غربي البلاد، عدة جهات بتزويدها بأسماء أفراد أمن وموظفين متعاونين مع ما وصفتهم بالجماعات المسلحة غير الشرعية، فيما تواجه قوات الوفاق هجوما من الجيش الوطني الليبي القادم من الشرق على العاصمة طرابلس.

طرابلس — سبوتنيك. وخاطب بيان الداخلية عددا من الجهات، من بينها "رؤساء الأجهزة والمصالح الأمنية"، و "وكلاء وزارة الداخلية" و "آمر قوة العمليات الخاصة" لـ "موافاتنا بأسماء الضباط وضباط الصف وأفراد وموظفين التابعين إليكم، والذين تعاونوا مع المجموعات المسلحة الخارجية عن شرعية الدولة في غضون 72 ساعة..لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم".

© AFP 2019 / Mahmud Turkia مصدر محلي: اشتباكات عنيفة بضواحي طرابلس بين الجيش الليبي وقوات الوفاق

وكان مصدر محلي ليبي أفاد اليوم السبت، بوصول كتيبة 166 قادمة من مدينة مصراته متجهة إلى منطقة تاجوراء شرقي طرابلس، وتعد تاجوراء قريبة من مناطق الاشتباكات في العزيزية وعين زارة.

وأكد المصدر لوكالة "سبوتنيك" أن "قوة من الكتيبة 166 تابعة لحكومة الوفاق قادمة من مدينة مصراته (200 كم) من طرابلس قد وصلت إلى منطقة تاجوراء شرقي طرابلس"، مشيرا إلى أن "منطقة تاجوراء قريبة من مناطق الاشتباكات التي تدور الآن في العزيزية وعين زارة".

وأضاف المصدر أن "الكتيبة 166 يقدر عددها بـ120 مقاتلا وعدد 80 آليات عسكرية تحمل أسلحة مضادة للطيران".

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.