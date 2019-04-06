الجيش السوري يستهدف "النصرة" في ريفي حماة الشمالي وإدلب الجنوبي

رد الجيش السوري على اعتداءات تنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي على المناطق الآمنة واستهدفه مواقعه وتجمعاته في ريفي إدلب الجنوبي وحماة الشمالي.

وأفادت "سانا" بأن وحدات من الجيش السوري في ريف حماة الشمالي وجهت ضربات مكثفة على محاور تحرك إرهابيي "جبهة النصرة" في كل من الجنابرة ومحيط كفرزيتا أسفرت عن سقوط قتلى بين صفوفهم.

© Sputnik . Bassel Shurtouh مقتل مدني وإصابة آخرين بصواريخ "النصرة" شمال حماة

وعلى اتجاه سهل الغاب قصفت وحدات الجيش مواقعا للتنظيم الإرهابي وأدى ذلك إلى تدمير منصات هاون ومقتل وإصابة عدد من الإرهابيين على محور جسر بيت الراس والشريعة والحويجة والحويز.

واستهدف الجيش السوري بالمدفعية والقذائف الصاروخية معسكرات لإرهابيي "جبهة النصرة" في أطراف القصابية وعابدين وتل الصخر وقرية العنكاوي أسفرت عن تدمير إحدى الآليات وإيقاع مصابين وقتلى بين صفوفهم.

وفي ريف ادلب الجنوبي قصف الجيش السوري مراكزا للتنظيم في الأطراف الغربية لبلدة التمانعة مما أسفر عن تدمير آلية ومقتل وإصابة عدد من أعضاء التنظيم.

يذكر أن مدنيا قتل اليوم ووقعت أضرار بالمنازل بعد اعتداءات نفذتها التنظيمات المسلحة في ريف حماة الشمالي على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم الواقعة في ريف حماة الشمالي الغربي.

وذكرت وكالة "سانا" أن التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي خرقت اتفاق المنطقة "المنزوعة السلاح" واعتدت على بلدات الرصيف والعزيزية والكريم بالقذائف الصاروخية اليوم السبت.