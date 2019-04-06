وزير الإعلام السوداني لـ"سبوتنيك": توقيع اتفاق سلام مع كبرى حركات المعارضة قريبا

يرى المتابعون للشأن السوداني أن العنف لن يحل أي من القضايا العالقة والأزمات المتراكمة، وهناك تجارب عسكرية مرت بها وفي النهاية كان الجلوس للحوار، وهو ما يجري اليوم على الأرض مع الحركة الشعبية والعدل والمساواة...

قال حسن إسماعيل وزير الإعلام في اتصال هاتفي مع "سبوتنيك" اليوم السبت، إن الحوار مع الأطراف الداخلية مستمر ولدينا تفاهمات جيدة مع شق أساسي في الحركة الشعبية قطاع الشمال مع عبد العزيز الحلو.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah البشير يعلن إجراءات جديدة تزامنا مع مسيرات تطالب الجيش بالإطاحة به

وأضاف وزير الإعلام، لنا أيضا تفاهمات جيدة وتقدم ملموس مع جبريل إبراهيم رئيس حركة العدل والمساواة، وستحمل الأيام القادمة نتائج جيدة للشعب السوداني حول العديد من الملفات.

وأشار الوزير إلى أن الحوار لن يتوقف عند هذا الحد، بل سيستمر، لأنه ليس لدينا خيارات أخرى سوى الحوار ثم الحوار، وبغير الحوار سنكون مضطرين إلى وسائل أخرى ستكون مزعجة للغاية.

وأكد الوزير على التمسك بالحوار الوطني مشيرا إلى أن الحكومة حققت شوطا كبيرا في المفاوضات مع حركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم وربما الرجل لم يتحدث في هذا، بل ونفاه في بعض الأوقات نظرا لأنه يحتاج المزيد من الوقت لترتيب أوراقه.

وتأتى هذه التظاهرات استجابة لدعوة تقدمت بها قوى المعارضة الموقعة على إعلان الحرية والتغيير لتنظيم مواكب تتوجه صوب قيادة الجيش لمطالبته بالانحياز إلى خيار الشعب.

هذا وقد شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم السبت، تظاهرات حاشدة شارك فيها الآلاف للمطالبة برحيل "النظام" وتحقيق العدالة والحرية.

ويشهد السودان احتجاجات منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول على رفع سعر الرغيف ثلاثة أضعاف، لكنها سرعان ما تحولت إلى حركة احتجاجية ضد البشير الذي يحكم البلاد منذ 1989.