"أنصار الله" تعلن قنص 3 عسكريين سودانيين من قوات التحالف العربي

قالت جماعة أنصار الله "الحوثيين"، اليوم السبت، إنها أحبطت هجوما للجيش اليمني المدعوم من التحالف العربي بقيادة السعودية، في محافظة حجة شمال غربي اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر المركز الإعلامي لـ"أنصار الله" على "تويتر"، أن الجيش اليمني نفذ زحفاً واسعاً شرق جبل النار قبالة جيزان.

وأكد إحباط "أنصار الله" زحف الجيش اليمني، وتكبيد قواته المهاجمة خسائر في الأرواح وتدمير 5 آليات.

© Sputnik . BASEL SHARTOUH كمية الألغام التي زرعها "أنصار الله" صنفت اليمن الأعلى معدلا منذ الحرب العالمية الثانية

إلى ذلك، نصب مقاتلو " أنصار الله " كميناً بعبوة ناسفة لآلية للجيش تحمل جنوداً غرب مثلث عاهم في مديرية حرض شمال غربي حجة، ما أدى إلى إعطابها ومقتل وإصابة من عليها.

في سياق آخر، قنصت جماعة أنصار الله ثلاثة عسكريين من القوات السودانية المشاركة ضمن عمليات التحالف العربي، شمال صحراء مديرية ميدي الساحلية شمال غربي حجة، حسب مركز إعلام "أنصار الله".

وكان الجيش اليمني سيطر في 19 أيار/ مايو الماضي، على سلسلة جبال النار الاستراتيجية الواقعة شرق حرض، والممتدة من الأراضي السعودية في قطاع جيزان، حسب ما أبلغ مصدر عسكري وكالة "سبوتنيك" آنذاك.

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.

وبفعل العمليات العسكرية المتواصلة، يعاني اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم، إذ قتل وجرح الآلاف بحسب الأمم المتحدة، كما يحتاج 22 مليون شخص، أي نحو 75 بالمئة من عدد السكان، إلى شكل من أشكال المساعدة والحماية الإنسانية.