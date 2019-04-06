غريفيث يبحث غدا في صنعاء تنفيذ الخطة المعدلة لإعادة الانتشار في الحديدة

يبحث مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص لليمن، مارتن غريفيث، خلال زيارة يقوم بها إلى صنعاء غدا، الأحد، سبل تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المعدلة لإعادة الانتشار في الحديدة.

القاهرة — سبوتنيك. وأبلغ مصدر سياسي يمني وكالة "سبوتنيك" اليوم السبت، بأن غريفيث سيلتقي في مستهل زيارته رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار في الحديدة الفريق مايكل لوليسغارد، قبيل عقد اجتماعات مع قيادات جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، لمناقشة الترتيبات الأخيرة لتنفيذ المرحلة الأولى من الخطة المعدلة لإعادة الانتشار في الحديدة، في ظل تحفظ الجماعة على بعض نقاطها.

وتنص الخطة المعدلة للمرحلة الأولى من إعادة الانتشار على "نشر مراقبين في مناطق الانسحاب (الموانئ)، بدلا من قوات الأمن المحلية، على أن يؤجل التحقق من هويات منتسبي الأمن المحلي وخفر السواحل إلى المرحلة الثانية".

وأضاف المصدر، أن المبعوث الأممي سيبحث أيضاً في صنعاء مع قيادة "أنصار الله"، جهود تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى بين "أنصار الله" والحكومة اليمنية بصورة جزئية.

وأعلنت الحكومة اليمنية في 24 آذار/مارس المنصرم، موافقتها على خطة العمليات لإعادة الانتشار المقدمة من الفريق مايكل لوليسغارد بناء على المقترح المقدم من المبعوث الأممي.