صحيفة: الدول الغربية حولت حفتر إلى أقوى رجل بعد تدمير ليبيا

ما إن قرع المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني الليبي، طبول الحرب في ليبيا بإعلانه تقدم قواته نحو العاصمة، حتى سادت حالة من القلق الدولي، بشأن الوضع في ليبيا، وازداد ذلك القلق مع إعلان حكومة الوفاق رفع درجة الاستعداد القصوى والنفير العام.

© AP Photo / Mohammed El-Sheikhy, File خليفة حفتر... القائد الذي قلب الموازين في ليبيا

قالت صحيفة " صندي تلغراف " البريطانية، في تقرير لها بعنوان "المهمات الفاشلة في ​ليبيا​"، إن الفوضى تسود ليبيا وتجعلها ساحة سياسية واقتصادية للتطرف.

وأشارت الصحيفة إلى أن العاصمة الليبية ​طرابلس​ أصبحت الآن مهددة وتحت رحمة رجل قوي جديد هو الجنرال ​خليفة حفتر​.

وأضافت أن الوضع في ليبيا كارثي بسبب التدخل الغربي الفاشل في البلاد، فمن جهة، ساعدت الدول الغربية في إسقاط ​معمر القذافي​، لكن من جهة أخرى، لا تريد هذه الدول بناء دولة حقيقة في المستقبل".

واعتبرت أن "ما فعلته الدول الغربية في ليبيا هو ما وصفه الرئيس الأمريكي السابق، ​باراك أوباما،​ بأنها ثورة زهيدة، فقد كلفت العمليات العسكرية فيها مليار ​دولار​ وعددا قليلا من الضحايا، ولكن المخابرات الغربية غاب عنها حجم الانقسام بين القبائل، كما عاب أوباما على ​فرنسا​ و​بريطانيا​ عدم الاستثمار في إعادة بناء ليبيا".

واختمت الصحيفة بالقول "إن التدخل لا معنى له إذا لم يصحبه التزام بأن ترافقه عملية إعادة ​البناء​. فالاضطرابات في ليبيا تزيد من متاعب ​أوروبا​ من خلال ​أزمة اللاجئين​".