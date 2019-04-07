السعودية تصدر بيانا بشأن مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا

وقالت السفارة السعودية في أوغندا إن التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية بشأن مواطن فقد في بحيرة فيكتوريا، وهو مذكر السبيعي.

#مذكر_ناصر_السبيعي_اوغندا التواصل مستمر مع الجهات الرسمية الأوغندية والعمل متواصل للعثور على المواطن مذكر السبيعي كما أننا على اتصال مع ذويه، باذلين كل ما لدينا من امكانات ليعود سالماً لأرض الوطن. — Saudi Arabia Embassy in Uganda (@KSAembassyUG) April 7, 2019

وتابعت السفارة على صفحتها الرسمية بموقع تويتر أن الاتصال مع ذوي السبيعي مستمر أيضا حتى "يعود سالما إلى أرض الوطن".

@KSAembassyUG

السلام عليكم

الاخوه القائمون على السفاره السعوديه في كامبالا لنا قريب انقطعت به السبل قبل ١٠ ساعات في نهر فكتوريا وهو مواطن سعودي نأمل منكم الاهتمام والبحث عنه بأسرع وقت لعل الله ان يعقله ويرده إلينا سالم معافى#مذكر_ناصر_السبيعي_اوغندا — عبدالله مطلق بن عياش (@Kleeb40) April 6, 2019

وبدأ ناشطون على تويتر في تدشين هاشتاغ "مذكر-ناصر-السبيعي-أوغندا"، وقال أحدا المغردين أن السبيعي فقد في نهر فيكتوريا، داعيا السفارة إلى التدخل.

وطالب المغرودن بسرعة التدخل لإنقاذ السبيعي، الذى انقطعت سبل الاتصال به منذ مساء أمس.