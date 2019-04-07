عبارة خلف السراج تثير جدلا وتكهنات في ليبيا (فيديو)

وفي الوقت الذي لا يمكن لوكالة "سبوتنيك" التأكد من صحة هذه المعلومات أو مكان إلقاء السراج لكلمته، عبر نشطاء عن استغرابهم من السبب وراء اختيار السراج هذه المنصة دون المنصات الأخرى في البلاد لتوجيه كلمة قوية لقائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر".
#السراج حين ظهر متحدثاً؛ ظهر من مقر تنظيم #الإخوان_المسلمين الإرهابي فرع #ليبيا والمسمى بـ #حزب_العدالة_والبناء.#فتأمل pic.twitter.com/5SYS1tXdCu— عماد المديفر 🇸🇦 (@EmadAlmudaifer) April 7, 2019
رئيس حكومة الوفاق في #ليبيا #السراج:- خلفه شعار (العدالة والبناء) يعني البيان من
حركة الاخوان!@218Tv @LiBya_73 @aliwahida pic.twitter.com/M7AbKRXLrY— ربــْـٍّْـِِـمــِاْ (@ZDzeus07) April 6, 2019
كلمة السراج الخاين من ساعه 👇👇من داخل حزب التنميه والبناء الاخواني ف #ليبيا ليعلم الجميع ان حفتر والجيش الليبي هم من يخافو علي وطنهم pic.twitter.com/Pi2k2rgM9W
— أبو ريمان 🇪🇬 مصر روح جوه شعب (@mtwalliasmail) April 6, 2019
وهاجم السراج، حفتر، في كلمته، واصفا تحركات الأخير صوب العاصمة الليبية، طرابلس بـ"الانقلاب"، مؤكدا على أن ذلك "لن يجد منا إلا الحزم والقوة"، حيث قال: "لقد مددنا يدنا للسلام.. لكن الاعتداء الذي حدث من القوات التابعة لحفتر، وإعلانه الحرب على مدننا وعاصمتنا، وإعلانه بذلك الانقلاب على الاتفاق السياسي، لن يجد منا إلا الحزم والقوة".
وأضاف: "أصدرنا التعليمات وأعلنا حالة النفير العام للقوات المسلحة الليبية والأجهزة الأمنية، بالتعامل مع أي تهديد من شأنه السعي لزعزعة الاستقرار وترويع الآمنين، وفي هذا الوقت نحيي قواتنا المسلحة الليبية الباسلة، والتي مازالت تتوافد من كل أنحاء البلاد، لما قدمته وتقدمه من تضحيات لحماية المدنيين، والدفاع عن حلم الليبيين في دولة مدنية ذات سيادة".
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