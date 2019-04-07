نواب إيرانيون يعدون مشروع قرار يعتبر الجيش الأمريكي منظمة إرهابية

أعلن نواب في البرلمان الإيراني بدء إعداد مشروع قرار يعتبر الجيش الأمريكي في الشرق الأوسط منظمة إرهابية، ردا على نية واشنطن تصنيف الحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

© AP Photo / Vahid Salemi الولايات المتحدة تعتزم إعلان فيلق الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

طهران — سبوتنيك . وذكرت وكالة أنباء "فارس" الإيرانية، اليوم الأحد، أن "أعضاء في لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أعلنوا إعداد مشروع قرار لتصنيف الجيش والقوات الأمريكية في المنطقة".

وقال النائب في لجنة الأمن القومي والسياسة الخرجية في البرلمان، سيد حسين نقوي حسيني، إن الخطوة ردا على إمكانية إدراج الولايات المتحدة للحرس الثوري الإيراني على قائمة الإرهاب.

وكانت "وول ستريت جورنال" نقلت عن مسؤولين أمريكيين قولهم إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعتزم الإعلان عن قرارها بتصنيف الحرس الثوري كمنظمة إرهابية، غدا الاثنين.