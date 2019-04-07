الصفدي: الحل الجذري لقضية مخيم الركبان هو عودة اللاجئين لبيوتهم

أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، اليوم الأحد خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي أن الحل الجذري لقضية مخيم الركبان للاجئين السوريين هو عودتهم إلى بيوتهم وبلادهم.