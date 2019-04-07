ثلاث دول خليجية ترفع أسعار الوقود

وقالت قناة "العربية"، إن دول الإمارات وقطر وسلطنة عمان، رفعت أسعار الوقود مطلع الشهر الجاري، مشيرة إلى أن دول السعودية والبحرين والكويت لم تعلن عن تغيرات جديدة في أسعار البنزين والديزل.

© AFP 2019 / JOE KLAMAR بلومبيرغ: السعودية ترفع أسعار الوقود 80% خلال أيام

ففي الإمارات ، شهدت أسعار البنزين ارتفاعا بنحو 19 فلسا للتر، وزادت أسعار البنزين الممتاز من 2.04 درهم (0.55 دولار أمريكي) خلال مارس/ آذار الماضي إلى 2.23 درهم (0.61 دولار أمريكي) في أبريل/ نيسان الجاري.

أما قطر، فقد تم رفع أسعار البنزين الممتاز والعادي والديزل بأكثر من 11% في شهر أبريل/ نيسان مقارنة بشهر مارس/ آذار الماضي، فيما تشهد سلطنة عمان ارتفاع أسعار البنزين الممتاز 214 بيسة (0.55 دولار) في أبريل/ نيسان الجاري، بعد أن كانت 209 بيسة (0.542 دولار) في مارس/ آذار الماضي.

وأكد تقرير صادر حديثا عن وحدة البحوث الاقتصادية التابعة لبنك الكويت الوطني، أن أسعار النفط في الربع الأول من العام 2019 سجلت أفضل أداء فصلي لها منذ عام 2009، مدعومة من الإشارات الدالة على نقص الإمدادات، مع قيام السعودية بقيادة زمام المبادرة في خفض الإنتاج وبالتزامن مع انخفاض الإمدادات من قبل كندا وليبيا وكذلك إيران وفنزويلا.

وتناول التقرير أوضاع أسواق النفط في الربع الأول من العام 2019، كما قدم توقعات للسوق النفطية في الربعين الثاني والثالث من العام، مشيرا إلى أن تحسن أسعار النفط جاء بدعم من تقلص المعروض، مع قيام عدد من منتجي النفط العالميين بخفض الإنتاج ضمن مساعي منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك في خفض الإنتاج ضمن اتفاق فيينا.