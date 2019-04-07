منشور غامض لتركي آل الشيخ بعد هزيمة الأهلي بخماسية

نشر تركي آل الشيخ، رئيس الاتحاد العربي لكرة القدم، ورئيس هيئة الترفيه السعودية، منشورا غامضا تزامن مع نهاية مباراة الأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي.

وكتب آل الشيخ، "لا بد للحق أن يظهر ولو بعد حين… قلنا الكلام من الأول من محبة".

وتلقى الأهلي المصري 5 أهداف دون رد أمام صن داونز الجنوب أفريقي في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

واعتبرت هزيمة الأهلي من أسوأ النتائج التي تلقاها بطل الدوري المصري على مر التاريخ.

ويلتقي الفريقان في دور الإياب بالقاهرة، ويحتاج "الأهلي" الفوز بستة أهداف خلال مباراته المقبلة أمام صن داونز في لقاء العودة، المقرر أن تقام السبت 13 إبريل/ نيسان الجاري، للتأهل إلى الدور نصف النهائي.