خارجية الوفاق: نقوم بجهود دبلوماسية من أجل وقف الاقتتال في ضواحي طرابلس

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خارجية الوفاق: نقوم بجهود دبلوماسية من أجل وقف الاقتتال في ضواحي طرابلس