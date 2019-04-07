بالفيديو... عالمة سعودية تبرر عدم ارتدائها للحجاب وتبكي على الهواء

أثارت العالمة السعودية، غادة المطيري، جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد انتشار صور لها في الولايات المتحدة الأمريكية من دون حجاب.

ولكن بررت العالمة السعودية، المتخصصة بعلوم وطب "النانو" في الولايات المتحدة الأمريكية، في لقاء تلفزيوني معها أن "لكل لبس سبب"، فيما وصفت الشعب السعودي بأنه "شعب ذكي جدا".

جاء ذلك في مقابلة أجرتها غادة المطيري على فضائية "إم بي سي"، إذ قالت التي تشغل منصب رئيسة مركز "اكسيلانت ان نانوميديسن" بجامعة سان دييغو: تأثير القبيلة علي كبير، وجميعهم طيبون معي، ولكن أنا أمشي على فطرتي ولا أسيئ لأحد في مجتمعنا لأن هذه نظرتي الشخصية".

وتابعت: "وأنا في أمريكا أحب وجودي هناك لأني لا أجذب الانتباه علي وألبس ما أريد لهذا لا أرتدي الحجاب هناك، وفي المملكة كنت أرتدي الحجاب حتى لا أجذب الانتباه لأن جذب الانتباه في أي مكان يكون بالاختلاف".

غادة المطيري:

كل لبس وله سبب ولهذا كنت لا ألبس الحجاب في أمريكا وألبسه في السعودية.. ولهذا السبب قررت أن لا ألبس الحجاب@adah_almutairi#غادة_المطيري_بالمختصر pic.twitter.com/6oN49dVBHk — بالمختصر (@belmokhtasartv) April 5, 2019

وأردفت: أنا لست بوجهين وأعاني من انفصام في الشخصية، وأعيش حياة صريحة لأنه ليس لدي ما أخبئه، فكل لبس وله سبب، وفي النهاية قررت ألا ألبس الحجاب لأن الكثير وصفني بالمنافقة".

بـ"الدموع" غادة المطيري تروي قصة مؤثرة عن والدها.. وانفتاحه الفكري والفطري كان السبب بما هي عليه الآن@adah_almutairi#غادة_المطيري_بالمختصر pic.twitter.com/GAWZ6k6YLD — بالمختصر (@belmokhtasartv) April 5, 2019

ولم تتمالك غادة المطيري نفسها خلال اللقاء، وانهمرت في البكاء عند التطرق لوالدها الراحل، فوصفته بأنه "إنسان مميز" ومختلف، وتحدثت عنه بكل فخر واعتزاز، مشيرة إلى انفتاحه الفكري والفطري كان السبب بما هي عليه الآن، وذلك قبل أن تنهمر دموعها وتعجز كلماتها عن وصف مشاعرها، عندما سألها مقدم البرنامج: "هل كان لرحيل الوالد أثر عليك".