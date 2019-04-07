البعثة الأممية في ليبيا تدعو الأطراف العسكرية لهدنة من الساعة 4 إلى 6 مساءا

دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، الأطراف العسكرية المتواجدة في ضواحي العاصمة طرابلس لاحترام هدنة إنسانية من الرابعة إلى السادسة مساء اليوم الأحد.

القاهرة — سبوتنيك. وقالت البعثة، في بيان لها: "تدعو بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جميع الأطراف العسكرية المتواجدة في منطقة وادي الربيع والكايخ وقصر بن غشير والعزيزية إلى احترام هدنة إنسانية بين الساعة الرابعة والسادسة من بعد ظهر اليوم".

© REUTERS / HANI AMARA مجلس الأعيان الليبي يطالب بهدنة 6 ساعات لخروج المدنيين العالقين بمناطق الاشتباك

وأضافت البعثة، أن "الهدنة تستهدف لتأمين إجلاء الجرحى والمدنيين من قبل أجهزة وطواقم الإسعاف والطوارئ والهلال الأحمر الليبي".

وكان رئيس مجلس الأعيان الليبي، محمد المبشر، طالب في وقت سابق اليوم الأحد، بهدنة لمدة 6 ساعات، من أجل خروج العائلات العالقة في مناطق الاشتباك، مؤكدا ضرورة وقف القتال حتى خروج العائلات من مناطق الاشتباكات، خاصة بعد أن طالت القذائف ورصاص القناصة بعض المدنيين.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، بعدها، حالة "النفير العام" لقوات الجيش والشرطة، إثر رصد تحركات لقوات حفتر، قرب طرابلس. وطالب السراج، بصفته القائد الأعلى للجيش، قواته، بـ"الاستعداد والتصدي لأية تهديدات تستهدف زعزعة الأمن في أية منطقة، سواء من تنظيمات إرهابية أو إجرامية أو مجموعات مارقة خارجة عن القانون أو مرتزقة أو من يهدد أمن أي مدينة ليبية".