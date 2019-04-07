مجلس الدفاع والأمن السوداني يدعو إلى "الاحتكام لصوت العقل" لتجنيب البلاد الفتن

أكد مجلس الدفاع الوطني في السودان، برئاسة الرئيس السوداني، عمر البشير، ضرورة الاحتكام لصوت العقل لتجنيب البلاد الانزلاق نحو الفتن.

وأكد المجلس في بيان له، اليوم الأحد، أن المحتجين يمثلون شريحة من شرائح المجتمع التي يجب الاستماع إلي رؤيتها ومطالبها.