ميشال عون: الربيع العربي أقرب إلى جهنم

اعتبر الرئيس اللبناني ميشال عون، أن ما يسمى بـ "الربيع العربي هو أقرب إلى الجهنم العربي. لأن الإرهاب ظهر، والمنطقة لا تزال تعاني من تداعيات هذا الإرهاب"، متابعا "في الحروب الجميع يكون خاسرا".

القاهرة — سبوتنيك. وأكد عون على أن رأي الولايات المتحدة وروسيا بات الأكثر ترجيحا في ميزان القوى الدولية.

وقال عون في مقابلة مع القناة الوطنية الأولى التونسية، نشرها حسابه الرسمي عبر "تويتر" عصر اليوم الأحد "الولايات المتحدة وروسيا بات رأيهما الأكثر ترجيحا في ميزان القوة الدولية".

وأضاف عون "نحن نحاول مع الدول الصديقة والشقيقة إعادة النازحين إلى سوريا في ظل الأجواء الآمنة في كل المحافظات السورية ما عدا إدلب"، موضحا "منذ أسبوعين تقريبا، زارنا وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو، ويبدو أنه بات مقتنعا بوجوب عودة النازحين، وهو ما قاله في شهادته أمام الكونغرس الأمريكي".

ولفت عون إلى أن "لبنان عايش ثلاث أزمات كبرى: الركود العالمي، والحروب في المنطقة التي عملت على تطويقنا بالنار والحديد وهي كانت صعبة جدا، إضافة إلى أزمة النازحين السوريين الذين بات عددهم في لبنان أكثر من مليون ونصف المليون".

وتابع عون: "عانينا في لبنان من تجارب أحداث سبعينيات القرن الماضي، وأدركنا أننا خسرنا الكثير وتسامحنا مع بعض، لكن أثر الجراح في المجتمع اللبناني بقيت، وقد علمنا كيفية السيطرة عليها. لذلك، استطاع لبنان أن يحافظ على استقراره رغم الحروب التي اندلعت حوله أخيرا".