انقطاع كامل للكهرباء في السودان

أعلنت وزارة الموارد المائية والري والكهرباء السودانية عن انقطاع كامل للكهرباء في البلاد، اليوم الأحد.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH جدل واسع في السودان... والرئاسة تؤكد عدم تراجع البشير

ولم تقدم الوزارة تفسيرا لانقطاع الكهرباء لكنها قالت في بيان "بدأ المهندسون والفنيون في إعادة تشغيل المحطات وتغذية الشبكة… تفاصيل أوفى لاحقا". وفقا لـ "رويترز".

وخرج آلاف السودانيين، أمس السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان/ أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعياً.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/كانون الأول الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ ثلاثة عقود.