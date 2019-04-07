"وزير الخارجية البريطاني يصف تحركات الجيش الوطني الليبي بـ"غير المبررة

وصف وزير الخارجية البريطاني، جيريم هانت، اليوم الأحد، الحملة العسكرية التي يشنها الجيش الوطني الليبي، شرقي البلاد، بقيادة المشير خليفة حفتر، في طرابلس غربي البلاد، بأنها غير مبررة.

القاهرة — سبوتنيك. وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، أكد هانت على اتخاذ الخطوات التالية مع الاتحاد الأوروبي غدا للتعامل مع الوضع الراهن.

وكتب على تويتر: "ليس هناك أي مـبرّر لتحركات الجيش الوطني الليبي في طرابلس".

وأضاف هانت، "نراقب الوضع في ليبيا عن كثب. تبعا لجلسة مجلس الأمن بقيادة بريطانيا، وبيان مجموعة الدول السبع، سنأخذ خطوات قادمة مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل غدا. سنساهم بكل السبل لتشجيع ضبط النفس وتجنب سفك الدماء".

Watching Libya situation v closely. After U.K.-led UN Security Council session and G7 statement last week, I’ll be talking next steps with EU in Brussels tomorrow. Will work every channel to encourage restraint and avoid bloodshed. No justification for LNA move on Tripoli. — Jeremy Hunt (@Jeremy_Hunt) April 7, 2019

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، لكنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة لفتت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبوظبي في شباط/فبراير الماضي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، وإجراء الانتخابات.

فيما أعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، قبيل تجدد الاشتباكات بين الطرفين، إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا.