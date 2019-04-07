قصة مأساوية... الصدفة تنقذ طفلا بعد دفنه حيا لساعات (صور)

كشفت الصدفة عن مأساة تعرض لها طفل في الثالثة من عمره، في محافظة الشرقية المصرية، عندما خرج طفل من قبر تم وضعه فيه ظنا أنه فارق الحياة.

نشر موقع "بوابة الوفد" المصرية، صورا للطفل حسن، 3 سنوات، من محافظة الشرقية، في مصر، مشيرا إلى أن قصته بدأت عندما كان يلهو بدراجته أمام منزل رجل مسن في إحدى قرى محافظة الشرقية، طلب منه الابتعاد، ثم تطور الأمر لضرب الطفل بطريقة أفقدته الوعي.

وعندما سقط الطفل، وفقا للموقع المصري، ظن الرجل المسن، أنه فارق الحياة، فوضعه داخل "جوال" ودفنه داخل منطقة فضاء، لكن الطفل عاد إلى وعيه بعد فترة، حيث اكتشف مجموعة من الأطفال أثناء لهوهم في الأرض الفضاء حركته، واستدعوا أهالي القرية الذين استطاعوا إنقاذه.