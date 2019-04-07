اليمن... 10 قتلى من "أنصار الله" وإعطاب دبابة حكومية في الضالع

أعلن الجيش اليمني المدعوم بتحالف عسكري عربي تقوده السعودية، اليوم الأحد، مقتل 10 من جماعة "أنصار الله" (الحوثيين)، في محافظة الضالع وسط اليمن.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر موقع الجيش اليمني، "26 سبتمبر"، أن "القوات استهدفت مساء اليوم، بعدد من الصواريخ الحرارية، تجمعا للحوثيين في منطقة يعيس شمال جبهة مريس بمديرية قعطبة شمال الضالع".

وحسب الجيش، "أسفر القصف عن مقتل 10 من الحوثيين، بينهم القيادي الميداني يحيى سريع وتدمير عربة BMB".

إلى ذلك، "أحبطت قوات الجيش عدة محاولات تسلل للحوثيين، باتجاه الزيلة وصولان في جبهة مريس، وأجبرتهم على التراجع والفرار، بعد تكبيدهم خسائر في العدد والعدة"، وفقا للجيش.

من جهة ثانية، أعلنت قناة "المسيرة" الناطقة باسم "أنصار الله" أن الجماعة أعطبت دبابة للجيش اليمني بصاروخ موجة في جبهة مريس بالضالع.

على صعيد آخر، جدد طيران التحالف غاراته على محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.

وأفاد "26 سبتمبر"بأن"التحالف استهدف بغارات جوية تعزيزات وتجمعات للحوثيين، قرب مركز مديرية كتاف شرق صعدة، أدت إلى سقوط قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات والعربات التابعة لهم".

وأشار إلى:

"أن الغارات تأتي عقب مقتل قيادي بارز من الحوثيين وعدد من مرافقيه، أمس السبت، بغارة جوية جنوب المديرية ذاتها".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 آذار/مارس 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في كانون الثاني/يناير من العام ذاته.