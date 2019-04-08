الجيش الوطني الليبي يسيطر على معسكر اليرموك جنوب طرابلس

طرابلس — سبوتنيك. وقال المصدر العسكري لوكالة "سبوتنيك" إن "قوات الجيش الليبي قد سيطرت على معسكر اليرموك جنوب العاصمة طرابلس".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI البعثة الأممية في ليبيا تدعو الأطراف العسكرية لهدنة من الساعة 4 إلى 6 مساءا

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر ، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا.