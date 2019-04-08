الجيش الوطني الليبي يستهدف مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق

أعلنت الكتيبة 155 مشاة التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، شرقي البلاد، اليوم الاثنين 8 أبريل/نيسان، أستهدافها مواقع تابعة لقوات حكومة الوفاق.

طرابلس — سبوتنيك. وقالت الكتيبة 155 مشاة في بيان صحفي حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "قبل قليل تعاملت مدفعية الكتيبة 155 مع عدة أهداف عسكرية تم رصدها، منصات صواريخ و مدافع، استهدفت قواتنا بشكل عشوائي، مما أدت إلى أضرار طفيفة في بعض المنازل بمحيط قصر بن غشير ووادي الربيع جنوب طرابلس".

وأكدت الكتيبة في البيان استهداف وتدمير مخازن ذخائر كانت قوات العدو على حد تعبيرها، تعتمد عليها كخط أمداد أمامي.

© REUTERS / Esam Al-Fetori الولايات المتحدة تطالب قوات حفتر بوقف عملياتها العسكرية في ليبيا فورا

وتجددت الاشتباكات في منطقة العزيزية جنوب العاصمة طرابلس مساء الأحد بين قوات الجيش الوطني شرقي ليبيا وقوات الجيش التابعة لحكومة الوفاق غرب البلاد.

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد بها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.

وكانت الأمم المتحدة قد أشارت مؤخرا إلى مؤشرات إيجابية بعد لقاء جمع السراج وحفتر، في أبو ظبي، حيث اتفقا على البحث عن حلول غير عسكرية وضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية. وأعلن المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة عن إقامة المؤتمر الوطني الليبي الجامع في الفترة بين 14 و16 نيسان/أبريل الجاري في مدينة غدامس، غربي ليبيا.