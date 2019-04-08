السفير الروسي لدى لبنان: لا أتوقع تأثيرات سلبية على تحالفنا مع دمشق

أعلن السفير الروسي لدى لبنان، ألكسندر زاسيبكين، يوم أمس الأحد، أن تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن ظروف تسليم الجندي الإسرائيلي هي ثابتة ولا تتغير ولا يمكن المزايدة عليها.

ونقل موقع " النشرة " اللبنانية حديث السفير الروسي في لبنان، حيث شدد الأخير أن الخطوة الروسية هي خطوة إنسانية بادر فيها الرئيس الروسي. وأشار زاسبيكين أن هناك تفسيرات مبالغ فيها أعطيت لهذه الخطوة.

وأضاف زاسيبكين قائلا: " أعتقد أن البعض توسع في استنتاجاته وتأويلاته، وأعطى ما حدث أبعادا تفوق حجمه الحقيقي ومعناه الواقعي".

وردا على سؤال حول نتائج هذه الخطوة الروسية (تسليم رفات الجندي الإسرائيلي) على العلاقات بين روسيا وسوريا، قال زاسيبكين: "علينا أن نراقب المستجدات وننتظر كيف ستتطور الأمور، ولكن أنا لا أتوقع تأثيرات سلبية على تحالفنا مع دمشق، انطلاقا من وجهة النظر الروسية التي تضع عملية تسليم الرفات في إطار إنساني بالدرجة الاولى".