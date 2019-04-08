لاريجاني يوجه من قطر رسالة إلى "دول المقاطعة"

أكد رئيس البرلمان الإيراني علي لاريجاني، أن "الدبلوماسية القطرية النشطة، هزمت تحالف بعض الدول العربية، وأثبتت أن هذا التحالف قد باء بالفشل".

وقال لاريجاني، خلال لقائه مع رئيس الوزراء القطري عبد الله بن ناصر آل ثاني في الدوحة، أمس الأحد: "إن توقيت عقد هذا الاجتماع في قطر مناسب، وأن إيران وقطر لديهما علاقات استراتيجية ويجب تعزيز هذه العلاقات في جميع المستويات، والأمن والتنمية اليوم في قطر بمثابة التنمية والأمن في إيران، وإيران تدعم قطر"، وذلك وفقا لوكالة "تسنيم" الإيرانية.

© AFP 2019 / Atta Kenare تصريحات نارية لرئيس البرلمان الإيراني قبيل توجهه إلى قطر

وأضاف لاريجاني أن " العلاقات الاقتصادية بين إيران وقطر آخذة بالتقدم من خلال حكمة مسؤولي البلدين، وأن تسهيل إصدار التأشيرات والإقامة للتجار الإيرانيين مؤثر في هذا الأمر"، مؤكدا أنه "من خلال المباحثات التي أجريت مع مسؤولي غرفة التجارة الإيرانية، تقرر أن يعزز التجار الإيرانيون تجارتهم في المنطقة بمركزية قطر.

من جانبه، وصف عبد الله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، حضور لاريجاني في قطر، بأنه فرصة مغتنمة، وأشاد بمواقف إيران واعتبرها "جيدة منذ بداية الحصار المفروض على بلاده"، وقال: "نواجه اليوم ومع الأسف، وضعا خاصا في العالم الإسلامي، وإن مواقف قطر واضحة تماما بشأنه، وهي مشتركة إلى حد كبير وتأتي في سياق واحد مع مواقف الجمهورية الإسلامية".

وتعهد رئيس الوزراء القطري، بحل مشكلة إقامة التجار الإيرانيين المتواجدين في بلاده الذين طالب لاريجاني بضرورة تصحيح أوضاعهم وحل مشاكلهم في قطر لتطوير علاقاتهم التجارية.