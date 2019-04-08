الجيش السوداني يتدخل لإيقاف محاولة تفريق احتجاجات من قبل قوات الأمن (فيديو)

قال محتجون وشهود، إن "جنودا سودانيين تدخلوا لحماية متظاهرين من قوات الأمن التي كانت تحاول تفريق اعتصامهم أمام وزارة الدفاع".

وقالت وكالة "رويترز" إن "عناصر من قوات الأمن أطلقت، على متن شاحنات صغيرة، الغاز المسيل للدموع صوب آلاف المحتجين المناهضين للحكومة".

وكانت "رويترز"، نقلت في وقت سابق، عن شهود عيان أن "قوات الأمن السودانية تحاول فض اعتصامات فجر اليوم الاثنين، لمحتجين أمام مقر وزارة الدفاع".

وأضافت أن "عناصر القوات الأمنية قاموا بإطلاق الغاز المسيل للدموع على المحتجين لتفريقهم من أمام مقر الوزارة".

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين على مدار اليومين الماضيين إلى شوارع الخرطوم، حيث وصل المتظاهرين إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.

وكانت "لجنة الأطباء المركزية" في السودان أعلنت، أمس الأحد، عن سقوط 5 قتلى خلال المظاهرات الأخيرة في العاصمة السودانية الخرطوم ومدن سودانية أخرى.

وتهز حركة احتجاجية واسعة السودان منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ يتهم المتظاهرون سلطات البلاد بسوء إدارة الاقتصاد، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار في ظل نقص بالوقود والعملات الأجنبية.