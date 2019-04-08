الحشد الشعبي يرد على تصريحات سياسي عراقي: نحن جزء من المنظومة الأمنية العراقية

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم الاثنين، في بيان لها أن تصريحات رئيس الوزراء السابق صالح المطلك تتضمن مغالطات واتهامات غير صحيحة، وهدفها إثارة الأزمات وتحقيق مكاسب سياسية ضيقة.

© REUTERS / BAGHDAD روحاني يتحدث عن مكانة الحشد الشعبي في استقرار العراق

وأضاف بيان الحشد أن التنظيم هو جزء من المنظومة الأمنية العراقية، التي تتبع أوامر القائد العام للقوات المسلحة، وأي تجاوز عليها هو تجاوز على المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد، التي قدمت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى في سبيل تحرير الأراضي من دنس "داعش" الإرهابي.

كما أعلنت الهيئة أنها تحتفظ بحقها القانوني في مقاضاة من يحاول تشويه سمعتها وقذفها باتهامات باطلة أثبتت الأحداث والوقائع زيفها وكذب أصحابها، ودعت الجميع إلى ضرورة دعم ومساندة الأجهزة الأمنية في تحقيق الأمن والاستقرار.

وجاء بيان الحشد الشعبي ردا على تصريحات نائب رئيس الوزراء السابق، صالح المطلك، الذي قال إن "الحشد الشعبي غير مرغوب به في المناطق السنية".