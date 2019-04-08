بدعم أميري... اتفاقية سعودية لتصنيع طائرات تحكم عن بعد

وقعت مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية والاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية والتحكم عن بعد، لتصنيع طائرات ريموت كنترول رياضية وقطع الغيار.

ووقعت الاتفاقية، أمس "الأحد"، في مقر مدينة الملك عبد العزيز بالرياض، بحسب قناة السعودية.

وأشارت القناة إلى أن الاتفاقية تأتي بدعم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومساعده عبدالإله الدلاك، لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.

فيديو | توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتحاد الرياضات اللاسلكية لتصنيع طائرات التحكم عن بعد. #قناة_السعودية pic.twitter.com/t1ifH3le5s — قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 7, 2019

​ولم تكشف بعد تفاصيل أخرى عن الاتفاقية.

ووقع الاتفاقية المشرف العام على شؤون البرامج الخاصة بالمدينة المشرف على معهد بحوث الفضاء والطيران خالد الحصان، ورئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي للرياضات اللاسلكية سعود الفغم.

وأصدرت الداخلية السعودية في أبريل/ نيسان العام الماضي، تعليمات لهواة استخدام الطائرات اللاسلكية بالحصول على التصريح اللازم الذي يسمح لهم استخدامها لحين صدور تنظيم لها، وكان ذلك بعد يوم من إسقاط طائرة لاسلكية ترفيهية قرب قصر ملكي في الرياض.