بدعم أميري... اتفاقية سعودية لتصنيع طائرات تحكم عن بعد

ووقعت الاتفاقية، أمس "الأحد"، في مقر مدينة الملك عبد العزيز بالرياض، بحسب قناة السعودية.
وأشارت القناة إلى أن الاتفاقية تأتي بدعم الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومساعده عبدالإله الدلاك، لتحقيق أهداف الهيئة العامة للرياضة بما يتوافق مع رؤية المملكة 2030.
فيديو | توقيع اتفاقية شراكة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، واتحاد الرياضات اللاسلكية لتصنيع طائرات التحكم عن بعد. #قناة_السعودية pic.twitter.com/t1ifH3le5s— قناة السعودية 🇸🇦 (@saudiatv) April 7, 2019
ولم تكشف بعد تفاصيل أخرى عن الاتفاقية.
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