الكويت تعرب عن قلقها تجاه التطورات الأخيرة في ليبيا

وأضاف المصدر أن "مما یضاعف من القلق والأسى، أن یأتي ھذا التصعید في الوقت الذي یتطلع فیه المجتمع الدولي إلى الأشقاء اللیبیین للانخراط في العملیة السیاسیة والتجاوب مع جھود المبعوث الأممي غسان سلامة لعقد الملتقى الوطني، وصولا إلى توافق وطني واسع یحقق آمال وطموحات أبناء الشعب اللیبي في الأمن والاستقرار".
وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.
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