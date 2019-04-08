الكويت تعرب عن قلقها تجاه التطورات الأخيرة في ليبيا

أعربت الكويت، اليوم الاثنين، عن قلقها البالغ تجاه التطورات الأخيرة في ليبيا، وطالبت بالالتزام بالحل السياسي لإنهاء الأزمة.

© REUTERS / Esam Al-Fetori الولايات المتحدة تطالب قوات حفتر بوقف عملياتها العسكرية في ليبيا فورا

وقالت وكالة أنباء الكويت الرسمية " كونا "، نقلا عن مصدر في وزارة الخارجية اليوم الاثنين، إن "دولة الكویت تتابع بقلق بالغ التطورات الأخیرة في لیبیا متمثلة بالتصعید وتجدد الاشتباكات المسلحة بین الأشقاء اللیبیین، داعیة جمیع الأطراف إلى الامتناع الفوري عن أي ممارسات تؤدي إلى مزید من التصعید وإراقة الدماء وإلى الالتزام باعتماد الحل السیاسي سبیلا لتجاوز الأزمة".

وأضاف المصدر أن "مما یضاعف من القلق والأسى، أن یأتي ھذا التصعید في الوقت الذي یتطلع فیه المجتمع الدولي إلى الأشقاء اللیبیین للانخراط في العملیة السیاسیة والتجاوب مع جھود المبعوث الأممي غسان سلامة لعقد الملتقى الوطني، وصولا إلى توافق وطني واسع یحقق آمال وطموحات أبناء الشعب اللیبي في الأمن والاستقرار".

وأعلنت القيادة العامة للجيش الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، الخميس الماضي، إطلاق عملية للقضاء على الإرهاب في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، ودعا الأخير قواته لمواجهة تحركات قوات حفتر بالقوة، متهما إياه بالانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015.