حماس تنتقد تصريحات سلطنة عمان بشأن إسرائيل

استهجنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصريحات وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في منطقة البحر الميت بالأردن، والتي طالب خلالها الدول العربية بـ "طمأنة إسرائيل على مستقبلها وتبديد مخاوفها".

© REUTERS / MOHAMMED SALEM كاتب إسرائيلي: بلادنا تتخذ خطوة جديدة من نوعها بشأن حماس . وقالت حماس في بيان، اليوم الاثنين، حصلت وكالة "سبوتنيك" على نسخة منه: "استمعنا في حماس باستهجان شديد لتصريحات وزير الشؤون الخارجية العماني السيد يوسف بن علوي في المنتدى الاقتصادي العالمي المنعقد في البحر الميت بالأردن، إذ طالب الدول العربية بطمأنة دولة الاحتلال على مستقبلها وتبديد مخاوفها".

وأضافت حماس: "إننا وقد صَدَمنا هذا الموقف الغريب لنعبر عن استنكارنا ورفضنا المطلق لهذه التصريحات التي تخالف الحقيقة والمنطق الموضوعي، فبأي منطق أخلاقي وسياسي يطلب من الضحية أن تطمئن الجلاد والمحتل على مستقبله، وهو كيان غاصب يملك أقوى جيش في المنطقة، ويمارس القتل والتدمير بشكل منهجي ضد شعبنا وأمتنا، ويحتل الأرض، ويهوّد القدس، ويدنس المقدسات، ويهدد المنطقة بأسرها، ويضرب بالقانون الدولي عرض الحائط".

وتابع البيان: "هذه التصريحات تجاوزت حد التطبيع المجاني مع العدو المحتل إلى التماس الأعذار والذرائع له، والدعوة إلى طمأنته وتفهم مخاوفه المزعومة. إن هذه التصريحات المؤسفة خذلان لشعبنا، وإضرار بقضيتنا، وإضعاف للموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي، ومن شأنها تشجيع الكيان الصهيوني على المزيد من جرائمه وعدوانه، بل وتعنته السياسي".

وقالت حماس: "ندعو أصحاب هذه التصريحات وغيرهم من القادة والمسؤولين إلى التراجع عن مثل هذه المواقف والدعوات، ووقف كل أشكال التطبيع والهرولة نحو العدو، واستبدال ذلك بمواقف حقيقية وشجاعة تدعم صمود شعبنا الفلسطيني وحقه في الاستقلال والتحرر من الاحتلال، وعودة اللاجئين، واستعادة الأرض والقدس والمقدسات؛ وهو ما سيحقق الأمن والسلام والاستقرار الحقيقي في المنطقة، ويحميها من شرور الكيان الصهيوني ومطامعه".

كان الوزير بن علوي قد ذكر، السبت الماضي، أمام لجنة بالمنتدى المقام في منطقة البحر الميت بالأردن، "في حين تتلقى إسرائيل دعما سياسيا واقتصاديا وعسكريا من المجتمع الدولي، لاتزال لا تشعر بأمان بشأن مستقبلها كدولة غير عربية في المنطقة".

واعتبر أن إسرائيل "لا تشعر بأمان بشأن استمرارية وجودها في المنطقة"، ورأى أن العرب "لديهم المقدرة على بحث هذه المسألة والسعي لإنهاء هذه المخاوف".