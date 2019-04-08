قوى سودانية تطالب الجيش بدعم مطلب تنحي البشير فورا

دعت القوى المعارضة المنظمة للاحتجاجات ضد الرئيس السوداني عمر البشير، اليوم الاثنين، إلى تنحي الأخير بشكل فوري، مناشدة الجيش بدعم ذلك المطلب.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah سقوط أول قتيل بالجيش السوداني إثر إطلاق نار من الشرطة

القاهرة- سبوتنيك . وقال بيان لما يسمى "قوى إعلان الحرية والتغيير"، المنظم للاحتجاجات، ونشره حزب المؤتمر السوداني المعارض المشارك في الحراك، إلى "تأكيد مطلب شعبنا بالتنحي الفوري لرئيس النظام وحكومته دون قيدٍ أو شرط".

وأضاف البيان "تكوين مجلس من قوى إعلان الحرية والتغيير وقوى الثورة التي تدعم الإعلان، على أن يتولى هذا المجلس مهام الاتصال السياسي مع القوات النظامية والقوى الفاعلة محلياً ودولياً من أجل إكمال عملية الانتقال السياسي وتسليم السلطة لحكومة مدنية انتقالية متوافق عليها شعبياً ومعبرة عن قوى الثورة".

ودعا البيان القوات المسلحة السودانية إلى "دعم خيار الشعب السوداني في التغيير والانتقال إلى حكم مدني ديموقراطي، وسحب يدها عن النظام الحالي الذي فقد أي مشروعية له".

وخرج آلاف المتظاهرين السودانيين على مدار اليومين الماضيين إلى شوارع الخرطوم، حيث وصل المتظاهرين إلى مقر قيادة الجيش للمرة الأولى منذ اندلاع الاحتجاجات في شهر ديسمبر/ كانون الأول 2018 ضد حكم الرئيس عمر البشير.