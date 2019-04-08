خلال لقاء وزير خارجية الكويت... اليماني يدعو مجلس الأمن إلى الضغط على الحوثي

وأكد رغبة اليمن في تعزيز أواصر الأخوة والتنسيق والتعاون والتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في اليمن والكويت، وبعثاتهما الدبلوماسية الدائمة في الخارج، وإقامة البرامج والدورات النوعية لرفع الكفاءات الوظيفية للكادر الدبلوماسي اليمني في المعهد الدبلوماسي الكويتي، وكذلك إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، بعد انقطاع دام لأكثر من 8 سنوات، والتي من شأنها الدفع بمستوى التنسيق، والعمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات الرسمية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها".
من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي، "ثبات موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية، والاستعداد للتعاون والتنسيق في كافة المجالات والوسائل، بما يحقق استعادة الدولة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني".
وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.
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