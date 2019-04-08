خلال لقاء وزير خارجية الكويت... اليماني يدعو مجلس الأمن إلى الضغط على الحوثي

شدد وزير الخارجية اليمني، خالد اليماني، على أن "مجلس الأمن والمجتمع الدولي مطالبان بممارسة المزيد من الضغط على الطرف الحوثي للانصياع وتنفيذ الاتفاقيات التي تم التوصل إليها برعاية المجتمع الدولي".

© AP Photo / Hani Mohammed اليماني: "أنصار الله" يرفضون الانسحاب من الحديدة والعمليات العسكرية مدروسة

وخلال لقائه وزير الخارجية الكويتي، الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أشاد اليماني بدور الكويت في تحالف دعم الشرعية، ومواقفها الصادقة والثابتة لمؤازرة الحكومة الشرعية والشعب اليمني، في مواجهة التحديات في الظروف الاستثنائية والصعبة التي يمر بها اليمن، وعلى الدعم الذي تقدمه الكويت، ومساعيها الطيبة لتحقيق السلام في اليمن، والتي انعكست في استضافتها لمشاورات الكويت في 2016، واستمرارها في دعم الشرعية اليمنية، والتحالف العربي، عبر عضوية الكويت في مجلس الأمن، وذلك وفقا لصحيفة " البيان " الإماراتية.

وأكد رغبة اليمن في تعزيز أواصر الأخوة والتنسيق والتعاون والتشاور السياسي بين وزارتي الخارجية في اليمن والكويت، وبعثاتهما الدبلوماسية الدائمة في الخارج، وإقامة البرامج والدورات النوعية لرفع الكفاءات الوظيفية للكادر الدبلوماسي اليمني في المعهد الدبلوماسي الكويتي، وكذلك إعادة تفعيل اللجنة الوزارية المشتركة، بعد انقطاع دام لأكثر من 8 سنوات، والتي من شأنها الدفع بمستوى التنسيق، والعمل المشترك بين الوزارات والمؤسسات الرسمية بين البلدين إلى أعلى مستوياتها".

من جانبه، أكد وزير الخارجية الكويتي، "ثبات موقف بلاده الداعم للحكومة الشرعية، والاستعداد للتعاون والتنسيق في كافة المجالات والوسائل، بما يحقق استعادة الدولة، والتخفيف من معاناة الشعب اليمني".

وتقود السعودية تحالفا عسكريا عربيا في اليمن ينفذ، منذ 26 مارس/ آذار 2015، عمليات لدعم قوات الجيش الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي لاستعادة مناطق سيطرت عليها جماعة "أنصار الله" في يناير/ كانون الثاني من العام ذاته.