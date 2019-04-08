نائب وزير الدفاع الروسي يبحث مع مستشار الأمن القومي القطري الوضع في الشرق الأوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الإثنين، أن نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، عقد جلسة مباحثات مع مستشار أمير قطر للأمن القومي، محمد المسند، حول الوضع في الشرق الأوسط والتعاون العسكري التقني بين البلدين.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان وزارة الدفاع: "تم خلال اللقاء، تبادل وجهات النظر حول الوضع في الشرق الأوسط، والتطرق إلى قضايا الوضع الراهن وآفاق تطوير التعاون العسكري التقني".

وأشار البيان إلى أن الاجتماع عقد في جو ودي، وأكد استعداد الطرفين لمزيد من التعاون في مجال الدفاع والأمن.