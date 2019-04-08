عضو في البرلمان العراقي: بلادنا ليست ولاية أمريكية... وذريعة التواجد الإيراني تستخدمها واشنطن لأغراض خاصة

قالت إيناس المكصوصي، عضو البرلمان العراقي، إن العراق ليست مقاطعة أو ولاية أمريكية، ولا يمكنه السير بإملاءات من الولايات المتحدة الأمريكية أو غيرها.

وأضافت في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، اليوم الاثنين، "أن العراق دولة ولها سيادتها، وعلى أمريكا التعامل معها ضمن هذا الإطار ومنطلق الاتفاقيات الدولية، التي يتعامل بها العراق مع الدول كافة".

© AFP 2019 / AHMAD AL-RUBAYE مسؤول عراقي يكشف سبب الحراك السعودي الأخير في العراق وتأثيره على إيران

وأوضحت أن الولايات المتحدة تتخذ من ورقة التدخل الإيراني ذريعة لأشياء عدة وأهداف خاصة، وأن العراق ليس ساحة للصراعات أو تصفية الخلافات، في حين أي تواجد أجنبي مرفوض، سواء فيما يتعلق بالجانب الأمريكي أو الإيراني.

وأكدت أن تواجد أي قوات أجنبية دون علم الحكومة يعد مرفوضا، على الرغم من أنه قد يكون هناك بعض الاختراقات، إلا أن المبدأ مرفوض جملة وتفصيلا، وأن البرلمان العراقي له دور كبير إلى جانب حكومته في الحفاظ على السيادة العراقية.

وأشارت المكصوصي إلى أن سيادة العراق مهمة، وأن وضع العراق بين دول الخليج العربي والإطار العربية عامة يعد مهما، وأنه على الجامعة العربية أن تقوم بدورها الفعال في المشهد.

وشددت على تفعيل دور الجامعة العربية في القضايا المختلفة التي تشهدها المنطقة العربية، سواء في السودان أو ليبيا، والدول الأخرى.

وفي وقت سابق، أعلن الناطق باسم هيئة المنافذ الحدودية في العراق علاء الدين القيسي، السبت، إغلاق منفذ الشيب الحدودي مع إيران بسبب الفيضانات.

وقال القيسي، في تصريحات لـ "سبوتنيك"، إن "معبر الشيب تم إغلاقه أمام المسافرين بسبب الفيضانات والى إشعار آخر"، لافتا إلى أن القرار "اتخذ بالاتفاق بين الجانبين العراقي والإيراني".

وكان العراق، بدأ في الاول من نيسان/أبريل الحالي، تنفيذ قرار السماح للزوار الإيرانيين بالدخول إلى البلاد بدون تحصيل رسوم على تأشيرات الدخول، وذلك في مقابل قرار إيراني مماثل.