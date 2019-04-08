البحرين أول دولة عربية ترحب بقرار الولايات المتحدة تصنيف الحرس الثوري الإيراني منظمة إرهابية

في أول رد عربي رسمي على قرار واشنطن بإدراج الحرس الثوري الإيراني على قائمة التنظيمات الإرهابية، رحبت الخارجية البحرينية بالقرار، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في التصدي لـ"الدور الخطير" الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني في نشر التوتر في المنطقة.

القاهرة — سبوتنيك. وذكر بيان صادر عن الخارجية البحرينية اليوم الاثنين "ترحب وزارة خارجية مملكة البحرين بقرار الولايات المتحدة الأميركية الصديقة تصنيف الحرس الثوري الإيراني كمنظمة إرهابية، مؤكدة على أهمية هذه الخطوة في التصدي للدور الخطير الذي يقوم به الحرس الثوري الإيراني كعنصر عدم استقرار وعامل توتر وأداة لنشر العنف والإرهاب في الشرق الأوسط وفي العالم بأسره".

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ أول رد إيراني على تصنيف أمريكا "الحرس الثوري" منظمة إرهابية

وأضاف البيان إن البحرين "تتطلع إلى تحرك فاعل وحازم من قبل المجتمع الدولي لإجبار النظام الإيراني على الكف عن دعم التنظيمات والميلشيات الإرهابية واحترام سيادة الدول واستقلالها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية والتوقف الفوري عن كل ما يزعزع الأمن والسلم على الصعيدين الإقليمي والدولي".

هذا وأعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، أن إدارته صنفت الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس التابع لها منظمات إرهابية خارجية، مؤكدا أن الإدارة الأمريكية ستزيد من الضغوطات المالية على طهران.

وقال ترامب في بيان صادر عن البيت الأبيض "اليوم أعلن رسميا خطة إدارتي لتصنيف الحرس الثوري الإيراني وفيلق القدس التابع له كمنظمات إرهابية"، مضيفا أن "هذه الخطوة غير المسبوقة التي تقودها وزارة الخارجية تكرس حقيقة أن إيران ليس فقط دولة راعية للإرهاب، ولكن أنشطة الحرس الثوري وممارساته في تمويل ودعم الإرهاب تستخدم كأداة سياسية".