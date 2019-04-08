الحكومة السودانية ترد على أنباء بشأن تسليم البشير السلطة للجيش

نفى حسن إسماعيل وزير الإعلام والاتصالات، الناطق الرسمي باسم الحكومة، التقرير الذي نشرته وكالة الأنباء الألمانية، وزعمت فيه أن رئيس الجمهورية عمر البشير بات أقرب لتسليم السلطة للجيش.

وأكد الناطق الرسمي في بيان صحفي تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين، أن هذه المعلومات عارية من الصحة تماما ولم تتم مناقشة مثل هذا الموضوع أصلا.

© REUTERS / Mohamed Nureldin Abdallah الحكومة السودانية تفجر مفاجأة خطيرة وسط اشتعال الاحتجاجات

وقال الناطق الرسمي إن الرئيس سيلتقي ممثلي لجنة تنسيقية الحوار مساء اليوم للاتفاق علي الجداول الزمنية وأجندة ملتقي الحوار.

وكان آلاف المحتجين السودانيين قد توافدوا للتظاهر في الشارع الرئيسي المؤدي لمقر قيادة القوات المسلحة، وسط الخرطوم، عصر اليوم الاثنين.

وخرج آلاف السودانيين، السبت، في مسيرات متفرقة نحو مقر القيادة العامة للقوات المسلحة في الخرطوم، للمطالبة برحيل الرئيس عمر البشير عن السلطة، تلبية لدعوة تجمع المهنيين السودانيين لتسيير مليونية إحياء لذكرى انتفاضة نيسان/ أبريل التي أطاحت بالرئيس الأسبق جعفر نميري عام 1985.

ورغم خضوع البلاد لحالة الطوارئ منذ 22 من فبراير/ شباط الماضي، إلا أن ذلك لم يقف حائلاً في وجه المواكب الاحتجاجية التي تُنظم في البلاد أسبوعيا.

ويشهد السودان، منذ 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، احتجاجات شبه يومية تفجرت في بادئ الأمر بسبب زيادات في الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير القائم منذ 3 عقود.