تلفزيون: القوات الإيطالية لم تنسحب من قاعدتها في مصراتة

نفت قناة إيطالية، اليوم الاثنين، الأنباء المتداولة بشأن إجلاء القوات الإيطالية من قاعدتها في مصراتة جوا، مؤكدة عدم صحة هذه التقارير المتداولة على وسائل التواصل الاجتماعي.

أشارت شبكة "راي نيوز"، المقربة من الحكومة الإيطالية، إلى أن أخبار الانسحاب الإيطالي من قاعدته في مصراتة انتشرت بعد أيام من الاشتباكات على أبواب طرابلس بين الجيش وحكومة الوفاق، إذ أعلنت "أفريكوم" أمس الأحد، عن إجلاء بعض قواتها غير المعلن عن وجودها في طرابلس.

مكتب إعلام القيادة العامة إيطاليا تدعو حفتر لوقف الزحف نحو العاصمة طرابلس

وقالت قناة "راي نيوز" إن قوام القوة الإيطالية في قاعدتها بمصراتة هو 400 جندي و130 مركبة برية ومركبات بحرية وجوية، كما أنها توفر الرعاية الصحية والدعم والتدريب والتعليم لقوات الأمن والمؤسسات الحكومية الليبية.

وكان مصدر محلي ليبي أفاد، يوم السبت الماضي، بوصول كتيبة 166 قادمة من مدينة مصراته متجهة إلى منطقة تاجوراء شرق طرابلس، وتعد تاجوراء قريبة من مناطق الاشتباكات في العزيزية وعين زارة.

وتشهد العاصمة طرابلس اشتباكات متقطعة منذ الخميس الماضي، بعد وصول قوات الجيش الليبي لمشارف العاصمة وسيطرتها على العديد من المدن في محيط طرابلس.

وأمر قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر، يوم الخميس الماضي، قواته بالتقدم إلى العاصمة الليبية طرابلس لتحريرها من "المليشيات" المسلحة. وطالب حفتر في تسجيل صوتي، سكان طرابلس "بإلقاء السلاح ورفع الراية البيضاء لضمان سلامتهم"، موجها قواته بعدم رفع السلاح في وجه من يؤثر المواجهة.

وتعاني ليبيا منذ سقوط نظام العقيد معمر القذافي أواخر 2011 من انقسام حاد في مؤسسات الدولة، بين الشرق الذي يديره مجلس النواب والجيش بقيادة خليفة حفتر، بينما يدير المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق برئاسة فائز السراج غربي البلاد، وهي الحكومة المعترف بها دوليا، إلا أنها لم تحظ بثقة البرلمان.