سوريا تعلق على قرار أمريكا بشأن "الحرس الثوري الإيراني"

وبحسب وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا) أدانت الخارجية السورية "بشدة" قرار الإدارة الأميركية ضد الحرس الثوري وتعتبره اعتداء سافر على سيادة إيران.

وقال مصدر رسمي في وزارة الخارجية والمغتربين: "سوريا تدين بشدة قرار الإدارة الأميركية ضد الحرس الثوري الإيراني والذي يمثل اعتداءً سافراً على سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".

وأضاف المصدر أن "الإجراء الأمريكي هو وسام شرف واعتراف بالدور الريادي للحرس الثوري الإيراني في الدفاع عن سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية".