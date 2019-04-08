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20:06 08 أبريل/ نيسان 2019
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    الجيش اليمني

    "أنصار الله" تعلن صد هجوم للجيش اليمني قبالة نجران وقنص خمسة عسكريين

    © AP Photo / Hani Mohammed
    العالم العربي
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    صد مسلحو جماعة "أنصار الله" (الحوثيين) هجوما شنته قوات الجيش اليمني مدعومة بمجموعات من قوات التحالف العسكري العربي الذي تقوده السعودية على مواقع الجماعة في صحراء الأجاشر قبالة قطاع نجران جنوب غربي السعودية، وقنص خمسة عسكريين شمال غربي محافظة حجة.

    القاهرة — سبوتنيك. ذكرت قناة "المسيرة" التابعة للجماعة، مساء اليوم الاثنين، "كسر أبطال الجيش واللجان الشعبية زحفا لمرتزقة الجيش السعودي قبالة نجران وكبدوهم خسائر في الأرواح والآليات، فيما دمروا آلية للمرتزقة قبالة جيزان".

    جندي من أنصار الله
    MOHAMED AL-SAYAGHI
    "أنصار الله" تعلن قنص 3 عسكريين سودانيين من قوات التحالف العربي

    ونقلت القناة عن مصدر عسكري تأكيده أن مقاتلي الجماعة "تمكنوا من كسر زحف للمرتزقة في صحراء الأجاشر (التابعة إدارياً لمديرية خب والشعف شرق محافظة الجوف والمحاذية لقطاع نجران جنوب غربي السعودية من مسارين)، وكبدوا القوات المهاجمة خسائر في الأرواح علاوة على تدمير 3 آليات".

    وفي السياق أكدت الجماعة، عبر تغريدة لمركزها الإعلامي، أن مسلحيها "أعطبوا آليتين محملتين بجنود من الجيش في منطقة القذاميل بصحراء الأجاشر"، حسب المركز.

    كما أكد المركز أن مقاتلي "أنصار الله" قنصوا خمسة عسكريين من الجيش شمال صحراء مديرية ميدي الساحلية شمال غربي حجة.

    وأشار إلى أن مسلحي الجماعة نصبوا كميناً بعبوة ناسفة لآلية تابعة للجيش خلف جبل النار في مديرية حرض شمال غربي حجة، أدى إلى إعطابها ومقتل طاقمها.

    ويقوم التحالف العسكري الذي تقوده السعودية، منذ 26 آذار/ مارس 2015، بعمليات جوية وبرية وبحرية ضد مواقع "الحوثيين" دعما للقوات الحكومية الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي.

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    أخبار اليمن اليوم, الجيش اليمني, أنصار الله, اليمن
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