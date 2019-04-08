المسماري: نطالب مجلس الأمن بإرسال أية لجنة محايدة تريد التعرف على الإرهابيين الذين نحاربهم

طالب أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، مجلس الأمن الدولي بإرسال أية لجنة محايدة تريد التعرف على الإرهابيين الذين تحاربهم قوات الجيش في طرابلس.

بنغازي — سبوتنيك. وقال المسماري في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين "المنظومة الدولية تؤكد على محاربة الإرهاب وبالتالي نحن نحارب الإرهاب وفق القرارات الدولية ونلتزم بقرارات مجلس الأمن".

© REUTERS / ESAM OMRAN AL-FETORI متحدث الجيش الليبي: لم نستهدف الطيران المدني في مطار معيتيقة وضرباتنا كانت دقيقة وسريعة

وأضاف المسماري "نطال بمجلس الأمن بإرسال أي لجنة محايدة تريد التعرف على الإرهابيين الذين نحاربهم".

وتشهد العاصمة طرابلس منذ عدة أيام اشتباكات عنيفة في عدد من المحاور حول العاصمة طرابلس بين الكتائب والقوات الموالية للمجلس الرئاسي وقوات الجيش الوطني التابعة لمجلس النواب.

وفي ليبيا عشرات المليشيات المتصارعة وحكومتان تتنازعان السلطة: الأولى حكومة الوفاق المعترف بها دوليا ومقرها طرابلس ويديرها فايز السراج، والثانية حكومة موازية بقيادة عبدالله الثني في شرق البلاد يدعمها "الجيش الوطني الليبي" ويدعمها المشير خليفة حفتر.

وإضافة إلى شرق البلاد، يسيطر حفتر على أجزاء في الجنوب الليبي الذي يعد منطقة صحراوية واسعة ومهمشة، وخصوصا مدينة سبها وحقل الشرارة النفطي الكبير.