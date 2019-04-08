تضارب حول تسمية المدينة الرياضية في العراق باسم الملك سلمان

فجرت وزارة الشباب والرياضة العراقية، مفاجأة، اليوم الاثنين، بشأن تسمية المدينة الرياضية، باسم الملك سلمان بن عبد العزيز، التي تبرعت السعودية ببنائها في العراق.

نفى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية، موفق عبد الوهاب، في تصريحات لـ "آر تي"، وجود اتفاق على تسمية المدينة الرياضية، باسم العاهل السعودي.

© REUTERS / POOL New العراق يرد على هدية الملك سلمان

وقال عبد الوهاب إن "الجانبين العراقي والسعودي لم يتفقا حتى الآن على التسمية، ولم تسم (المدينة الرياضية) باسم الملك سلمان حتى اللحظة ولا بأي اسم آخر، لكن من الممكن أن تكون بهذا الاسم مستقبلا أو باسم آخر حسبما تخرج به اجتماعات ومفاوضات الطرفين".

وأضاف أن "المدينة الرياضية التي أهدتها السعودية للعراق ستكون في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد".

وكانت صحف سعودية قد نقلت عن وكيل وزارة الشباب والرياضة العراقية، عصام الديوان، تأكيده "إطلاق مسمى مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز، على المدينة الرياضية المهداة إلى العراق".

وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد، في مارس/ آذار الماضي، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة.

وفي فبراير/ شباط الماضي 2018، فاز المنتخب العراقي، على نظيره السعودية 4-1 وديا في البصرة في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وقتها تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.