تضارب حول تسمية المدينة الرياضية في العراق باسم الملك سلمان

نفى المتحدث باسم وزارة الشباب والرياضة العراقية، موفق عبد الوهاب، في تصريحات لـ "آر تي"، وجود اتفاق على تسمية المدينة الرياضية، باسم العاهل السعودي.
وأضاف أن "المدينة الرياضية التي أهدتها السعودية للعراق ستكون في منطقة اليوسفية جنوبي بغداد".
وكانت صحف سعودية قد نقلت عن وكيل وزارة الشباب والرياضة العراقية، عصام الديوان، تأكيده "إطلاق مسمى مدينة الملك سلمان بن عبد العزيز، على المدينة الرياضية المهداة إلى العراق".
وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز تعهد، في مارس/ آذار الماضي، بتشييد استاد لكرة القدم في العراق، وذلك بعد مباراة ودية جمعت بين منتخبي البلدين في البصرة.
وفي فبراير/ شباط الماضي 2018، فاز المنتخب العراقي، على نظيره السعودية 4-1 وديا في البصرة في مباراة شهدت حضورا جماهيريا كبيرا ضمن مبادرة من رئيس الهيئة العامة للرياضة في السعودية وقتها تركي آل الشيخ لرفع الحظر الرياضي عن الملاعب العراقية.
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