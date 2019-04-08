اليمن... مقتل جنديين من قوات "العمالقة" في الجبلية بالساحل الغربي

أعلنت "ألوية العمالقة"، مقتل جنديين من قواتها في منطقة الجبلية، جنوب شرقي الحديدة بالساحل الغربي، بعد عمليات قصف مدفعي من جانب "الحوثيين".

وقال مأمون المجهمي، الناطق الرسمي باسم "ألوية العمالقة"، في اتصال مع "سبوتنيك" اليوم الاثنين، إن "الميليشيا الحوثية" قامت بعملية قصف مدفعي استخدمت فيه جميع أنواع الأسلحة في مزارع الجبلية جنوب شرقي الحديدة ما أسفر عن مقتل اثنان من الجنود التابعين للألوية.

© AFP 2019 / Ahmad AL-BASHA ألوية العمالقة تعلن تصديها لـ"أعنف هجوم حوثي" في الساحل الغربي لليمن

وأضاف الناطق الرسمي: "يأتي هذا القصف إثر كسر هجوم للحوثيين شنوه فجر أمس الأحد مستخدمين جميع أنواع الأسلحة، وكان الحوثيين قاموا بالتحضير لهذا الهجوم منذ أسابيع".

وتابع المهجمي "أن هجوم أمس الأحد قتل فيه 7 جنود من اللواء التاسع "عمالقة" بقيادة يحي وحيش، بعدها نفذ اللواء التاسع عملية نوعية من خلالها تم كسر الهجوم الغادر مع رهان الميليشيا عليه وقتالها المستميت ومحاولتها اليائسه التقدم صوب الخط الساحلي".

وأشار الناطق الرسمي اللواء التاسع، إلى أنه بعد ساعات قتالية نوعية، أجبروا الميليشيا على الفرار، وعادت أدراجها بعد أن تم تكبيدها خسائر فادحة في الأفراد والمعدات.

ويشهد اليمن، أفقر دول شبه الجزيرة العربية، حربا منذ عام 2014، بين مسلحي الحوثيين، والقوات الموالية للرئيس المعترف به، عبد ربه منصور هادي، تصاعدت في 26 مارس/ آذار 2015؛ مع تدخل السعودية على رأس تحالف عسكري دعما للقوات الحكومية.

ومنذ ذلك الحين، قتل في الحرب نحو 10 آلاف شخص، وفقا لمنظمة الصحة العالمية، في حين تقول منظمات حقوقية مستقلة إن عدد القتلى الفعلي قد يبلغ 5 أضعاف ذلك.