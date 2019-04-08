من أعطى الأمر... حقيقة دور السعودية وقصة "الخطة المفاجئة" في عملية طرابلس

مع إطلاق الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر، العملية العسكرية التي تستهدف العاصمة طرابلس، ثارت تساؤلات حول "دور مزعوم لبعض الدول في دفع الجيش الليبي إلى هذه العملية".

© AP Photo / Sergey Ponomarev وكالة: "الجيش الوطني الليبي" يفقد السيطرة على مطار طرابلس السابق

وبحسب ما يعتقد حسني عبيدي، الأستاذ في جامعة "السوربون" الفرنسية، مدير مركز أبحاث ودراسات العالم العربي ودول المتوسط "سيرمام" (CERMAM)، فإن "حفتر لم يكن بإمكانه اتخاذ قراره الخطير بالتحرك العسكري نحو غرب ليبيا دون موافقة ضمنية من عدة دول".

ويقول عبيدي في حوار أجراه معه "دويتش فيله" الألمانية أن "الدعم السعودي والإماراتي مهم جدا بالنسبة لحفتر بعد تأكده من الموقف المصري الداعم له، وجولته الأخيرة كانت لإعلام القيادة السعودية بما تم الاتفاق عليه مع أبو ظبي ولتستخدم السعودية ما لها من نفوذ على بعض الدول العربية لإلزامها بالصمت وطمأنتها بشأن توابع التحرك العسكري في ليبيا".

أما قناة "الجزيرة" القطرية فقالت إن "مصدرا في المجلس الرئاسي الليبي قال إن حملة حفتر على العاصمة طرابلس كانت بتعليمات وتنسيق سعودي، وأن الرياض قدمت له دعما ماليا كبيرا للقيام بهذه العملية العسكرية".

وكان حفتر قد زار الرياض قبيل الهجوم على العاصمة الليبية بأيام واجتمع في قصر اليمامة بالملك سلمان وولي عهده، كما التقى عددا من المسؤولين السعوديين من بينهم وزير الداخلية السعودي ورئيس الاستخبارات العامة.

من جانبه نفى المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء الأحد، أن يكون للسعودية دور في اتخاذ قرار الهجوم على العاصمة طرابلس، مؤكدًا أن "تلك الادعاءات هدفها التشويه الدولي لما يقوم به الجيش الليبي من محاربة للإرهاب".

المسماري: قطر تشن حملة إعلامية لتشويه العملية العسكرية ضد الإرهابيين في #طرابلس pic.twitter.com/pxHZWzwOyC — العربية (@AlArabiya) April 7, 2019

وبحسب "المشهد الليبي" أكد المسماري، في مؤتمر صحفي من مدينة بنغازي، أن "عمليات الجيش الليبي ضد الإرهاب انطلقت من بنغازي خلال شهر فبراير/ شباط 2014 بأمر من الشعب الليبي الذي سئم الإرهاب".

وأشار المتحدث إلى تطبيق "خطة مفاجئة" في الساعات المقبلة، نافيًا علمه بسقوط قتلى أو مصابين من قوات الجيش الليبي في اشتباكات اليوم.

مدنيو #ليبيا عالقون في طرابلس بين مقاتلي الجيش الوطني بقيادة #حفتر ومليشيات حكومة الوفاق الوطني المدعومة من الأمم المتحدة… لدى الطرفين تاريخ من الانتهاكات https://t.co/GzJ3rn2Qr3 pic.twitter.com/3J7yWoYCD7 — هيومن رايتس ووتش (@hrw_ar) April 8, 2019

وأشار المسماري إلى أن "الوصول إلى طرابلس تم، لكن العملية ضد الإرهاب مستمرة، وهو ما أكده خليفة حفتر في لقاء أبو ظبي مع السراج، بأن الحملة على الإرهاب مستمرة ومنفصلة تمامًا عن الحوار السياسي، لكن السراج نقض عهده، وظهر اليوم على حقيقته وكشفت الأيام حقيقة اتفاق الصخيرات".

وتلعب عدد من الدول دوراً أساسيا في ما يقع في ليبيا من تطورات، حيث يتلقى الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر الدعم الأكبر له من جانب مصر والإمارات العربية. هذا بالإضافة إلى المملكة العربية السعودية، التي قام حفتر بزيارتها قبل عمليته العسكرية بأسبوع واحدٍ.