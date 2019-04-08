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22:24 08 أبريل/ نيسان 2019
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    غوص في البحر الأحمر

    حرس الحدود السعودي ينقذ 31 بحارا في البحر الأحمر (صور)

    © Sputnik . Amro Omran
    العالم العربي
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    تمكنت قوات حرس الحدود السعودي، اليوم الاثنين، من إنقاذ 31 بحارا، كانوا على متن سفينة بضائع محترقة تحمل علم بنما، احترقت بالكامل في المياه الدولية في البحر الأحمر.

    وتلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، الاثنين، من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي، المتضمن استقبالهم إشارة استغاثة عن طريق النظام الفضائي، للسفينة الفيروز، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

    الجيش السعودي
    © REUTERS / Faisal Al Nasser/Files
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    وبتحليل المعلومات وتوقيع إحداثيات السفينة، تبين أنها تحمل علم بنما ونوعها سفينة بضائع، ونوع الإشارة حريق، وبتطبيق الإحداثي علي مشغل الخرائط الإلكترونية، اتضح أنها تقع غرب جزيرة فرسان بمسافة 60 ميل بحري باتجاه 228 درجة.

    ومن خلال تقدير الموقف والتنسيق حيال إدارة الحدث، وتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية مع الجهات المشاركة بسرعة تقديم المساعدة اللازمة لإخلاء الطاقم وبشكل فوري وبجهود مشتركة.

    ووذكر الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي، عبر موقع "تويتر" أنه "بجهود مشتركة تمكنت سفينة جلالة الملك الرياض التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي واطقم طبية من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم (٣١ بحار) دون أي إصابات".

    كما شارك الحساب صور من عملية الإنقاذ وإخلاء البحارة من السفينة.

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    الكلمات الدلالية:
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