حرس الحدود السعودي ينقذ 31 بحارا في البحر الأحمر (صور)

تمكنت قوات حرس الحدود السعودي، اليوم الاثنين، من إنقاذ 31 بحارا، كانوا على متن سفينة بضائع محترقة تحمل علم بنما، احترقت بالكامل في المياه الدولية في البحر الأحمر.

وتلقى مركز تنسيق البحث والإنقاذ بجدة، الاثنين، من مركز البحث والإنقاذ الفرنسي، المتضمن استقبالهم إشارة استغاثة عن طريق النظام الفضائي، للسفينة الفيروز، بحسب صحيفة "الوئام" السعودية.

© REUTERS / Faisal Al Nasser/Files اعتداء مسلح على قارب سعودي في مياه الخليج... وإعلان من قوات حرس الحدود

وبتحليل المعلومات وتوقيع إحداثيات السفينة، تبين أنها تحمل علم بنما ونوعها سفينة بضائع، ونوع الإشارة حريق، وبتطبيق الإحداثي علي مشغل الخرائط الإلكترونية، اتضح أنها تقع غرب جزيرة فرسان بمسافة 60 ميل بحري باتجاه 228 درجة.

ومن خلال تقدير الموقف والتنسيق حيال إدارة الحدث، وتفعيل الخطة الوطنية لمواجهة الكوارث البحرية مع الجهات المشاركة بسرعة تقديم المساعدة اللازمة لإخلاء الطاقم وبشكل فوري وبجهود مشتركة.

ووذكر الحساب الرسمي لحرس الحدود السعودي، عبر موقع "تويتر" أنه "بجهود مشتركة تمكنت سفينة جلالة الملك الرياض التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي واطقم طبية من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم (٣١ بحار) دون أي إصابات".

بجهود مشتركة تمكنت سفينة جلالة الملك الرياض التابعة للقوات البحرية الملكية السعودية وسفينة العاشق وزورق اعتراضي تابعة لحرس الحدود السعودي واطقم طبية من إخلاء طاقم سفينة شحن عددهم (٣١ بحار) دون أي إصابات ولله الحمد.#حرس_الحدود pic.twitter.com/aO1P6LUMeS — حرس الحدود السعودي (@BG994) April 8, 2019

كما شارك الحساب صور من عملية الإنقاذ وإخلاء البحارة من السفينة.