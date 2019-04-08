حفتر يأمر جميع الألوية والكتائب بالتحرك تجاه طرابلس الليلة

أكد خليفة العبيدي، مدير مكتب الإعلام في القيادة العامة للقوات المسلحة الليبية صدور أوامر لجميع قوات الجيش الليبي بالتحرك نحو طرابلس اليوم.