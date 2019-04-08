العراق... الحشد يقتل إرهابيين بينهم انتحاري على الحدود السعودية

تمكنت قوة من الحشد العشائري العراقي، ليل الاثنين، من قتل مجموعة إرهابيين بينهم انتحاري، غرب محافظة الأنبار، غربي البلاد، بمحاذاة الحدود السعودية.

وأعلنت خلية الإعلام الأمني، في بيان تلقته مراسلة "سبوتنيك" في العراق، أن "قوة من لواء حشد قضاء حديثة، غربي الأنبار، وحسب معلومات استخبارية لقيادة عمليات الجزيرة، تتمكن من قتل 4 إرهابيين داخل سيارة".

وأضافت الخلية، أن الإرهابيين، ضمنهم انتحاري يرتدي حزاما ناسفا، تم قتلهم في غرب وادي حوران، غربي الأنبار.

وفي وقت سابق، باشرت قوات الحشد الشعبي والقوات الأمنية، تنفيذ عملية تمشيط وتطهير حدود مدينة سامراء وصولا لشرقي محافظة الأنبار غربي العراق، لملاحقة عصابات "داعش" الاجرامية.

وأعلن الحشد أن، العملية مستمرة حتى الآن، لإنهاء تهديد "داعش" في تلك المناطق.

وأعلن العراق تحرير أراضيه من تنظيم "داعش" نهاية العام الماضي، وإعادة إعمار المناطق المحررة.

لكن القوات العراقية تواصل عمليات تفتيش ومداهمات لضمان تطهير المنطقة، والقضاء على فلول "داعش"، خاصة على الحدود العراقية ومنع محاولات تسلل العناصر الإرهابية عبر الحدود.