ماكرون يعلن في اتصال مع السراج رفضه الكامل لمهاجمة طرابلس

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رفضه الكامل للهجوم على المدنيين في طرابلس وتعريض حياة المدنيين للخطر، خلال مكالمة هاتفية مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني في ليبيا فائز السراج.

موسكو — سبوتنيك. وقال مكتب السراج في بيان: "تم بحث خلال المكالمة مستجدات الوضع الأمني… وأعلن الرئيس الفرنسي رفضه الكامل لمهاجمة العاصمة وتهديد حياة المدنيين وضرورة وقف هذا الهجوم".

وأشار البيان إلى أن السراج أبلغ ماكرون بأن على حفتر وقف القتال فورا.