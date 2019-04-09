الكشف عن حديث "سري" أجراه الملك سلمان مع أمراء وشيوخ

كشفت تقارير صحفية سعودية عن تفاصيل اللقاء الذي جمع العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، مع أمراء وشيوخ وأعضاء وعضوات مجلس الشورى السعودي.

ونشر موقع "تواصل" السعودي تقريرا حول ما رصده أعضاء وعضوات مجلس الشورى خلال لقائهم، مع الملك سلمان، والتي كان أبرزها حديث بعضهم عن "هدية" والآخر عن "حديث سري".

© REUTERS / Handout الملك سلمان يصدر توجيهات جديدة لأمراء وشيوخ

وعبر معظم أعضاء وعضوات مجلس الشورى في منشورات عبر حساباتهم على موقع "تويتر" عن سعادتهم بلقاء الملك سلمان، وأثنوا جميعا على ما أطلقوا عليه "الكلمة التوجيهية الشاملة" التي ألقاها عليهم العاهل السعودي.

وجاءت مجمل تصريحات أعضاء وعضوات مجلس الشورى السعودي أن الملك سلمان، ركز في كلمة على أهمية "مجلس الشورى، ودوره الأساسي، مشيرا إلى أن كل الأبواب مفتوحة لسماع المقترحات التي يمكن أن يكون فيها مصلحة الوطن والمواطن.

كما أشارت الدكتورة مستورة الشمري، عضوة مجلس الشورى، عبر حسابها على موقع "تويتر" إلى أن الملك سلمان شدد على أهمية المجلس في دعم الحكومة وتحقيق طموح وتطلعات الوطن والمواطن.

تشرفت اليوم مع أعضاء #مجلس_الشورى بالسلام على مقام سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز-حفظه الله- واستمعنا إلى كلمة توجيهية أكد فيها أيده الله على دور مجلس الشورى في دعم الحكومة وتحقيق طموح وتطلعات الوطن والمواطن حفظ الله قيادتنا الحكيمة ووطننا الغالي من كل شر. — د.مستورة الشمري (@DrMastourh) April 8, 2019

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من جانبها، أشارت الدكتورة منى آل مشيط، عبر تويتر، إلى أن الحديث مع الملك سلمان "أبويا" بصورة كبيرة، نابعا من القلب.

وتابعت قائلة: "كان اللقاء يدور محوره عن الوطن وتطلعاته والقفزات التنموية، التي يشهدها وطننا الغالي".

تشرفت بالسلام على #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان بن عبدالعزيز أيده الله والإستماع إلى حديثه الأبوي النابع من القلب عن الوطن وتطلعاته والقفزات التنموية التي يشهدها وطننا الغالي #السعودية #الشورى #واس pic.twitter.com/iyAlUAgWIx — د.منى آل مشيط (@MonaAlmushait) April 8, 2019

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أما عضو مجلس الشورى، نبيه البراهيم، فتحدث بدوره عن إجرائه مع الملك سلمان ما أسماه بـ"الحديث السري".

تشرفت اليوم مع الزملاء والزميلات في ⁧#مجلس_الشورى⁩ بلقاء خادم الحرمين الشريفين والسلام عليه. تحدث حفظه الله عن هذا الوطن المجيد ورسالته وتاريخه العظيم ودور مجلس الشورى. pic.twitter.com/QbekPZJLfe — د.ناصح البقمي (@Naseh1960) April 8, 2019

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وقال البراهيم: "خصني (الملك سلمان) بحديث أبوي سري في أعماق نفسي وسيبقى في ذاكرتي ما حييت"، من دون أن يفصح عن طبيعة ذلك الحديث السري ولا ما قاله العاهل السعودي له.

وتابع عضو مجلس الشورى السعودي، قائلا: "كلمات العاهل السعودي استذكرت ما قامت عليه الدولة من أسس راسخة منها مفهوم الشورى التي تنتهجه المملكة من منطلق آية (وشاورهم في الأمر".

وقال البراهيم إن الملك سلمان أنهى حديثه، بقوله "رحم الله من أهدى إلي عيوبي".

تشرفت ظهر اليوم الثلاثاء غرة شعبان 1439هج الموافق 17 إبريل (نيسان) 2018م بالمثول أمام #خادم_الحرمين_الشريفين #الملك_سلمان_بن_عبدالعزيز حفظه الله في #قصر_اليمامة بالرياض لأداء القسم كعضو في #مجلس_الشورى ، ثم خصّني بحديث أبوي سرى في أعماق نفسي وسيبقى في ذاكرتي ما حييت.

🌷🌸 — نبيه البراهيم (@NabihAlibrahim) April 17, 2018

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وكان العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، قد استقبل أمس الاثنين، رئيس مجلس الشورى الشيخ عبد الله بن محمد آل الشيخ وأعضاء المجلس.

وعقد اللقاء في قصر اليمامة في الرياض، اليوم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

خادم الحرمين الشريفين يستقبل رئيس وأعضاء مجلس #الشورى اليوم pic.twitter.com/JyWpJsGntu — مجلس الشورى (@ShuraCouncil_SA) April 8, 2019

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ولفتت الوكالة إلى أنه "في بداية الاستقبال تشرف الجميع بالسلام على العاهل السعودي".

​وحضر اللقاء الأمير خالد بن عبد الله المشاري، والأمير محمد بن سعود بن خالد، ونائب رئيس مجلس الشورى عبد الله بن سالم المعطاني، ومساعد رئيس مجلس الشورى يحيى بن عبد الله الصمعان، والأمين العام لمجلس الشورى محمد بن داخل المطيري.